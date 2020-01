Manolas:” Non è tanto da buttare”

“Come si esce dal momento complicato? Solo vincendo. Adesso abbiamo gare molto difficili, contro alcune delle squadre più in forma del campionato. Contro la Lazio sarà una gara difficile, ma ce la metteremo tutta”. Parla così Kostas Manolas, che ai microfoni di Sky Sport analizza il momento del Napoli: “La gara contro l’Inter? Capisci che qualcosa non gira per il verso giusto quando dopo i primi sette minuti crei due chiare occasioni da gol ma non segni, mentre l’Inter alla prima riesce a segnare. Ci abbiamo messo impegno, abbiamo dominato la partita, ma su tre nostri errori abbiamo preso tre gol. Quindi a parte il risultato non è tutto da buttare”.