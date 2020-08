Manolas:” Messi? Così lo fermeremo!”

Manolas ha rilasciato un ‘intervista alla Repubblica di oggi. In questa parte d’intervista spiega come fermare Messi

Come si ferma Messi?

Si ferma di squadra, senza temerne il talento. E’ il numero uno al mondo secondo me, per qualità e intelligenza calcistica. Giocando così tardi, i valori non cambiano. Ma sono ottimista e non ho paura. Vogliamo sorprendere il Barcellona. La pressione l’hanno loro, anche se è una sfida speciale pure per noi. Insigne? Speriamo recuperi, per noi è importante. Come sto? Benissimo anche io, il dolore alle costole è passato”.