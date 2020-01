Maksimovic:” Non possiamo parlare di obiettivi”

Maksimovic a Radio Kiss Kiss

Che obiettivo per gli ultimi quattro mesi?

“Per quanto fatto finora non possiamo parlare di obiettivi. A inizio stagione si parlava di scudetto, ma non abbiamo fatto nulla di buono. Ora l’importante è il campionato perché il Napoli vuole andare in Europa. Ci siamo persi un attimo, un periodo che è andato male, ma ora s’è cambiato tutto, stiamo lavorando. E se continuiamo a lavorare così fino alla fine di problemi non ce ne saranno più”.