Maksimovic:” L’entusiasmo? Non manca a Napoli

Parole al miele per i tifosi del Napoli da parte di Maksimovic. Ecco cosa dice a Radio Kiss Kiss

C’è entusiasmo per il futuro?

“In questa città non manca mai. Si lavora tanto, anche quando i risultati non andavano bene l’abbiamo fatto. Da fuori non si vede ciò che stiamo facendo qui ogni giorno, ma l’importante è che lo sappiamo noi, che continuiamo così e che usciamo da questa situazione”.

Volete crescere ancora?

“Questa città merita di vedere Napoli sempre ad un livello alto. Anche i nuovi acquisti, tra chi è già qui e chi arriverà a giugno, possono scrivere una bella storia in questo club. Qualcuno di loro può giocare per 10-12 anni, spero che resteranno a lungo qui e che faranno bene”.