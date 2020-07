Koulibaly:” Messi si preoccupa? Peggio per noi. Io ho immaginato un duello con Leo”

Kolulibaly ai microfoni di Sky parla della sfida contro Messi.

Messi si preoccupa di voi, cosa ne pensi?

Il fatto che Messi si preoccupi è peggio. Infatti significa che sono veri campioni e che sono talmente umili da preoccuparsi di noi. Loro sono campioni e sono pronti per essere carichi contro di noi ma anche noi dobbiamo essere pronti a sfidarli.

All’ andata non c’eri ma immagini un confronto con Messi ?

L’ho sognato ed immaginato. Ma adesso siamo undici contro undici e qundii…Dobbiamo adesso pensare solo come squadra e a battere una squadra che ha recuperato Suarez e che metterà il 100% per sconfiggerci e passare il turno.