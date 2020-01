Insigne:” Ripartire da questa vittoria”

Lorenzo Insigne è il protagonista della vittoria di oggi contro il Perugia, grazie alla doppietta realizzata dal dischetto contro gli umbri. Queste le parole del capitano nel post partita ai microfoni di Rai Sport: “Questa vittoria deve essere un punto di partenza, era parecchio che non si vinceva in casa. Al di là del risultato abbiamo fatto una grande prestazione di squadra, quello che ci chiede il mister. Ora dobbiamo recuperare energie e forze, tra tre giorni un’altra partita importante. Gol? Al di là di questo, sono stato sempre sereno, continuo a lavorare grazie al mister che dal primo giorno mi ha sempre sostenuto, cerco di ricambiare la fiducia in campo”.