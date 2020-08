Giuntoli:” Le trattative? Complicate. Raiola? Ha salutato tutti”

Nella conferenza di presentazione dei neo giocatori azzurri ha parlato anche il direttore generale Giuntoli. Ecco le sue parole:

Per Giuntoli, sulle due trattative:

“Le trattative sono tutte complicate, nell’immaginario se hai soldi li prendi e altrimenti no, ma non è così. Rrahmani ad esempio dopo poche partite lo vidi, lo seguivamo già in video, ma dal campo ci fece una grande impressione ma c’era già una squadra che lo voleva e dovevamo bruciare le altre. Siamo stati fortunati ad anticipare gli altri. Victor invece lo seguo dal Mondiale Under 17 di 4 anni fa, fu catapultato al Wolfsburg dove trovò difficoltà perché c’era Origi nel suo ruolo che aveva qualche anno in più, poi ebbe qualche piccolo infortunio. Non è stata una trattativa facile, non potendoci trovare di persona ma solo a distanza. Poi è andato tutto bene, è stato un investimento costoso, ma siamo convinti farà bene”.

Per Giuntoli, visita oggi di Raiola: per Lozano ci saranno novità?

“Mino ha salutato i suoi assistiti, Manolas e Lozano, siamo stati a pranzo insieme. Siamo dell’idea che può fare solo meglio, Rino è contento dell’ultima parte di stagione di Lozano e l’idea è di continuare