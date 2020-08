Giuntoli:” Ecco perchè Osimhen!”

Giuntoli ha rilasciato un’intervista a Sportmediaset. In questo stralcio parla della scelta Osimhen

Perché Osimhen? Per la voglia di attaccare la linea avversaria e la capacità in fase di non possesso di aggredire e di lavorare per la squadra. Ha caratteristiche diverse dagli attaccanti che abbiamo.