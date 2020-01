Gattuso:”Meret o Ospina? Domani decido”

Gattuso in conferenza:

Ha parlato di continuità Per la porta allora chi gioca?

Non è un problema di portiere.Ho due portieri validi e quindi domani decido chi giocherà fra Meret ed Ospina. Meret ha sbagliato come hanno sbagliato gli altri . Domani vi farò sapere chi giocherà .Comunque non sarà un’esclusione perchè siamo una squadra e siamo tutti utili.Valutiamo partita dopo partita.

Meret è titolare.

“Sì, lo è. Due giorni non s’è allenato, vediamo domani chi giocherà