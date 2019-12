Gattuso:”Io psicologo? Ecco come la vedo”

I problemi al di là di quelli mentali? “E’ una situazione di conoscenze da mettere in pratica, concetti, quando dobbiamo andare in pressione ultra-offensiva, quando no, quando dobbiamo scivolare o meno. Non si può fare tutto in 10 giorni, ma ho visto qualcosa di diverso, dobbiamo continuare e tutto passa dai risultati, devono essere positivi altrimenti tutto diventa più difficile per migliorare ogni giorno”.

Prima psicologo che allenatore? “Avrei dovuto lavorare in ogni caso nella testa dei miei giocatori. ora si va alla ricerca degli alibi, ma i risultati aiuteranno a risolvere queste problematiche. Io non vedo però una squadra che va ad 1 all’ora o che si risparmia, abbiamo problemi più gravi che sono le partite non vinte e che dobbiamo migliorare a livello tattico e fisico. Speriamo in qualche prova importante, per poi sederci ad un tavolo e guardarci in faccia per risolvere anche gli altri problemi”.