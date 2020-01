Gattuso:”E’ stata la miglior partita della mia gestione.”

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, dopo la sconfitta interna contro l’Inter è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Penso che questa è stata la miglior partita della mia gestione. Non si vince dal 19 ottobre qui e non è un caso. Non è un caso che commettiamo tantissimi errori. Abbiamo dimostrato di saper giocare al calcio, ma bisogna avere continuità. Dobbiamo continuare su questa strada, non demoralizzarci, non guardare la classifica e andare avanti”.

Perché Di Lorenzo centrale e non Luperto? “Luperto a livello fisico ha lavorato pochi giorni. Siamo contati, non volevamo rischiare. Al di là della scivolata, Di Lorenzo ha fatto una buonissima partita perché ha dinamicità e impara presto le cose”.

Dove dovete migliorare? “Dobbiamo crescere quando partiamo dal basso, bisogna essere più puliti perché non lo siamo ancora. Nel primo tempo ci siamo fatti infinocchiare più volte a centrocampo, è lì che bisogna migliorare”.