Gattuso:” Sono disposto a dare tutto per il Napoli”

Gattuso in conferenza stampa

A 29 bisogna essere uomini, lei cerca di far diventare uomo Insigne che compie 29?

Lo dici tu che non è uomo? Questi ragazzi mi stanno dando tanto e se non mi prendono per il culo io sono disposto a tutto per questo gruppo di ragazzi che s’impegnano parecchio per il Napoli e qualcuno di voi si nasconde per vedere l’allenamento lo vede.Questi ragazzi mi stando dando tanto a me e al mio staff ed io voglio ricambiare questo impegno.