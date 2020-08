Gattuso:” Questo non è più calcio. Vi dico chi è stato avvantaggiato”

Gattuso parla in conferenza stampa pre partita In questa parte parla dei vantaggi del Lock down.gattuso

Chi fra voi ed il Barca è stato più avvantaggiato durante il lock down?

Io penso che il lock down ha cambiato questo sport. Tutti quanti siamo stati bravi a far ripartire il calcio. Ma il calcio è un’ altra cosa. Abbiamo fatto dodici partite più due di coppa Italia . Abbiamo fatto una fatica enorme e non so chi si è sacrificato di più Siamo stati bravi non solo a vincere la coppa ma anche a giocare qualche volta con il freno a mano per limitare lo sforzo fisico. La mentalità vincente che mi piace a me è un ‘altra, Non so chi ha tratto più vantaggio dal lock down fra noi ed il Barca. Sicuramente i numeri dicono che nelle 12 partite finali abbiamo creato tanto anche se non abbiamo finalizzato tanto. Siamo la squadra che ha palleggiato tanto. Sicuramente da marzo in poi simo migliorati tanto.