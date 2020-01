Gattuso” Non vedo queste problematiche che i giornali scrivono”

Gattuso in conferenza stampa

Cosa ce da chiedere alla squadra?

Solo ed esclusivamente serenità.Bisogna ritrovare serenità e concentrazione. La squadra è poco serena e si vede, Grande tranquillità e serenita.

Tra Fabian e Allan chi scenderà in campo?

Vedrete chi giocherà C’è rammarico entusiasmo e vedo giocatori che rimangono nella struttura 5-6 ore per allenarsi e per curarsi.Sento parlare di multe e altre problematiche che non vedo.Vedo solo rammarico per non riuscire a vincere e fare punti. Sicuramente ci sono stati dei problemi, ma quando ci sono io vedo gente entusiasta e tante cosa che sono uscite fuori non sono vere.