Gattuso:” Koulibaly? Non lo rischio!”

Gattuso in conferenza stampa parla anche degli infortunati ed in particolare di Koulibaly

Koulibaly come sta?

Ha lavorato solo tre giorni e molto bene. Ieri ha fatto una risonanza magnetica ma ancora ha un poco di edema. Capisco l’importanza di Koulibaly ma io non intendo rischiarlo per mesi. Voglio tutelare il giocaotore . Lunedì vediamo di fare qualcosa per recuperarlo.