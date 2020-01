Gattuso:” Io non faccio il mago”

Ancora quest’anno non c’è continuità Quando arriva?

Non faccio il mago In allenamento s’impegnano e cercano di giocare bene ma è difficile trovare continuità. Analizziamo i dati sul carico. I giocatori stanno giocando sempre gli stesi che hanno cambiato metodologie. Martedì cerano giocatori che da tanto tempo non giocavano E’ difficile che possono avere continuità

Tre partite in otto giorni che cosa manca al Napoli?

Mi dispiace di non aver giocatori infortunati. Mi manca Nicola( Maksimovic) Koulibaly e quindi ho dei problemi in difesa. Bisogna recuperare l’energia e mettere la formazione migliore.