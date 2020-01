Gattuso in conferenza :” Voglio una squadra orgogliosa”

9 gennaio, che regalo chiedi per il tuo compleanno?

“Nessun regalo, voglio vedere una squadra orgogliosa. Il mio obiettivo è riuscire con questa squadra e società a far tornare entusiasmo. Io ci ho giocato al San Paolo, non è facile, io lo voglio rivedere così, ultimamente invece è freddo, e ci sta per i problemi e con le curve pure, ma io devo riaccendere l’entusiasmo perchè poi diventa bello e difficile per chi viene qui”.