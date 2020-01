Gattuso in conferenza:” Il mio mercato è recuperare gli infortunati”

Gattuso in conferenza stampa:”

La squadra sta risalendo? “Sicuramente, ma non sono soddisfatto. Oggi c’erano 3-4 giocatori che non giocavano da tanto per 90′, ma il secondo tempo non mi è piaciuto, dobbiamo migliorare, sono 20 allenamenti che siamo insieme, la squadra sta migliorando ma non sono soddisfatto perché facciamo un tempo, o il primo o il secondo, dobbiamo avere continuità. Nella ripresa ho visto la squadra in difficoltà, non ragionavamo, vedo dei miglioramenti ma si può migliorare”.

Problema di testa o di gambe? “E’ anche stanchezza, giocano sempre gli stessi alla fine. Voi parlate di mercato, il mio mercato è recuperare i giocatori fortissimi che sono fuori. se si gioca ogni 3 giorni diventa problematico.