Gattuso in conferenza:”Voglio vedere la cazzimma giusta”

Gattuso in conferenza stampa presenta la partita con il Lecce

Mister domani che ne pensi della sfida?

Domani se i mie giocatori dovessero giocare rilasdsati sarebbero dei guai seri Dobbiamo giocare come con la Juve Se noi non abbiamo voglia di prendere il pallone , ringhiare sull’ avversario saranno guai perché il Lecce è una squadra che gioca e come se gioca.Voglio vedere la cattiveria giusta o come diciamo a Napoli la cazzimma giusta