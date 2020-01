Gattuso:” Il presidente? Lo sento come sento i dirigenti”

Gattuso in conferenza

Si sente col presidente? “Sì, parliamo tutti i giorni, mi fa domande, io le faccio a lui, c’è grande stima, parliamo di tutto”.

Il Napoli quanto ascolta Gattuso sul mercato? “Col direttore parliamo tutti i giorni, i giocatori si scelgono in base a come vogliamo giocare, non solo bravi ma funzionali per il nostro calcio. E’ questa la ricerca, c’è un confronto giornaliero, si smanetta, si sta ore ed ore per guardare ciò che cerchiamo e possiamo fare cose buone”.