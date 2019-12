Gattuso:” Il mio lavoro? Diverso da quello di Ancelotti. Lozano? Ecco cosa penso”

Gattuso in conferenza

Cosa ha cambiato rispetto agli allenamenti di Ancelotti? Si parla di allenamenti più intensi.

“La mia metodologia è diversa, con rispetto verso gli uomini di Ancelotti. Mi piace farli ad alta intensità, un giorno a campo stretto ed un giorno allargandolo di più. Alla fine devo allenare la squadra come poi voglio giocare in partita. Un’ora e 15, 20, non di più se alleni ad alta intensità. C’è stato un po’ di rigetto, il lavoro è diverso e poi quando cambi qualcosa è chiaro che paghi un po’ a livello muscolare. Dobbiamo cambiare, non perché l’ho trovato male fisicamente, ma perché voglio una squadra che faccia corse diverse da come le faceva prima”.

Lozano in che posizione lo vede?

“Basta vedere la scheda, i gol li ha sempre fatti da attaccante esterno, lo vedo più lì che da prima punta”.