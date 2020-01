Gattuso:” I valori del Napoli sono importanti”

Gattuso in conferenza

Dopo il Parma aveva parlato di paura, col Sassuolo forse lei ha già tolto la paura? “No, dissi non siamo ancora guariti. Il primo tempo fu imbarazzante, ma siamo rimasti in partita e il calcio è bello perché se hai qualità poi dopo ne esci, se soffri e resti in partita. Nella ripresa è venuta fuori la qualità, modificando qualcosa. Bisogna giocare per 80 minuti, non basta un tempo, per fare cose importanti”.

Sulla classifica ed il gap inaspettato con l’Inter. “18 punti sono impensabili per come sono andati gli ultimi campionati, sono troppi. I valori del Napoli sono importanti, nessuno all’inizio poteva pensare a questo, ma ora non dobbiamo guardare la classifica e pensare a partita dopo partita, per migliorare”.