Gattuso:” Gioca chi merita ma Lobotka e Demme….”

Gattuso in conferenza parla dei nuovi arrivati?

Cosa ne pensa di Lobotka?

Sia Lobotka che Demme sono buoni giocatori che sanno palleggiare molto. Demme può fare a due o giocare vertice basso. Lobotka invece può giocare anche da mezz’ala con caratteristiche Sono giocatori che sanno giocare, che ci potranno dare una grossa mano. La palla scorre come piace a me e penso che è un qualcosa d’importante e nessuno ha il posto ha assicurato e chi merita gioca. Non voglio mandare i ragazzi allo sbaraglio quindi…..