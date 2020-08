Gattuso:” Ecco dove dobbiamo migliorare!”

Gattuso a Radio Kiss Kiss ha rilasciato un ‘intervista. Qui indica dove deve migliorare il Napoli

Dove dovete migliorare mister?

Io penso che quello che dobbiamo migliorare è la tenuta, ricordo ancora la partita col Barcellona, ci siamo fatti tre gol da soli, non possiamo mancare di concentrazione e non dobbiamo sottovalutare nulla. Bisogna pensare tante cose, bisogna stare sul pezzo per 90′ minuti.