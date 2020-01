Gattuso:” Ecco cosa succede a Mertens.Lobotka? Parlo dei miei giocatori”

Gattuso in conferenza stampa

Cosa succede a Mertens? Basta Lobotka per migliorare?

“Rispettiamo questo gruppo di calciatori, di mercato non è corretto parlarne per chi sta sputando tanta fatica negli allenamenti. Se arriverà qualcuno spiegherò perché è arrivato. A me piace lavorare con le coppie, numericamente siamo in meno a centrocampo, è un dato di fatto. Mertens non ha toccato palla per tre giorni, aveva fastidi, abbiamo deciso ieri di fargli fare una risonanza per avere la diagnosi migliore agli adduttori, va dal suo uomo di fiducia a casa”.