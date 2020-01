Gattuso:” Ecco come affronteremo la Lazio”

Gattuso in conferenza stampa parla della Lazio e di come affrontarla

Con il Parma ed l’Inter ho notato che la squadra ha subito numerose ripartenze. Come intende fermare la Lazio?

Le ripartenze le abbiamo subite con il Parma , di meno con l’Inter. La Lazio invece fa del palleggio la sua arma vinente. Loro sono bravi a palleggiare e poi attaccano la profondità.Noi dovremmo essere bravi ad evitare ciò.

Come intende fermare Immobile?

La Lazio non è solo Immobile.Loro hanno fisicità e sanno palleggiare.Hanno in Correa che è bravo tra i piedi.Immobile è incredibile poi come attacca la profondità