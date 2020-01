Gattuso:” Dobbiamo pensare all’Inter è basta”

Gattuso in conferenza stampa

E’ raffredato Gattuso Le chiedo se vedremo il suo Napoli ?

Non dobbiamo pensare al ciclo terribile.Domani dobbiamo pensare ad affrontare l’inter che è una grande squadra Se giochiamo come il primo tempo con il Sassuolo sarà un guaio per noi dobbiamo ripartire dai 20 .25 minunti finali Sono convinto che possiamo migliorare e dobbiamo cercarlo di dimostrarlo. L’Inter è una grande squadra con un grande allenatore.gattuso