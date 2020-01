Gattuso:” Di Lorenzo? Ha giocato alla grande.Callejon? Ha ritrovato brillantezza”

Gattuso inn conferenza parla di due dei suoi giocatori

Che risposte ha avuto da Di Lorenzo centrale? “Io ho visto un grande Di Lorenzo, al di là dellas scivolata, ha combattuto con uno difficile da marcare come Lukaku, sono molto soddisfatto”.

Callejon nel 4-3-3 ha ritrovato brillantezza. “E’ il suo ruolo, con Sarri in quegli anni c’era una macchina perfetta, giocava alla playstation e questi giocatori si sono esaltati con questo metodo. Dal 70′ non riesce ad esprimere più forza, dobbiamo migliorare in questo, a dare continuità”.