Gattuso:” Ci siamo fatti goal da solo”

Gattuso a Sky

Cosa sbagliate?

“Ci siamo fatti tre gol da soli, è un dato di fatto. In questo momento non è facile giocare al San Paolo. Tra i ragazzi c’è preoccupazione. Tanti di loro hanno giocato per lo scudetto negli ultimi anni, non si erano mai trovati in questa situazione. Ma con la qualità che abbiamo possiamo metterci qualcosa in più nella tenuta del campo, nell’annusare il pericolo. E’ il terzo gol che prendiamo perché scivoliamo. Bisogna controllare tutto, anche i tacchetti. I ragazzi fanno fatica a vivere questo momento, bisogna essere più attenti. Se pensiamo sempre alla sfiga non va bene, non è un caso. Questa è una squadra di qualità, ma non vince le partite. Bisogna esser più alti a rincorrere, non fare una pressione iper-offensiva e a questo ci penso io”.