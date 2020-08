Gattuso a Sky: Insigne? Non sono medico, speriamo”

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, dopo la vittoria contro la Lazio che ha chiuso il campionato è intervenuto al microfono di Sky Sport: “Io la mano del dottore ancora non ce l’ho. Speriamo. Insigne ha parlato col dottore, domani e dopodomani valutiamo. Io non lo so precisamente cos’ha, se parlo faccio danni. Domani farà una risonanza e vedremo”.