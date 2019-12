Gattuso a Sky:” Continuiamo a lavorare”.

Gattuso a Sky

Ancora sulla squadra: “Questa è una squadra che per tantissimi anni ha scritto pagine importanti del Napoli, giocandosi il campionato fino alla fine. Ora stanno vivendo qualcosa che non hanno mai vissuto. Bisogna fargli capire come giocare, cosa vogliamo proporre. Per farlo bisogna lavorare sulle gambe perché facciamo grandi frenate. Continuiamo a lavorare”.