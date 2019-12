Gattuso a Radio Goal:”Non è una questione fisica”

Dopo il successo sul campo del Sassuolo, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Radio Rai: “Il primo tempo è stata una roba non bellissima da vedere, poi nella ripresa abbiamo reagito. Non siamo guariti ma la vittoria ci dà la possibilità di lavorare con un pizzico di tranquillità”.

Questione fisica?

“Io penso che in questo momento non sia una questione fisica. Abbiamo cambiato modo di lavorare e penso che in questo momento abbiamo avere fiducia nei ragazzi. Nel primo tempo a tratti non siamo riusciti a fare nulla, nella ripresa abbiamo tenuto meglio il campo”.