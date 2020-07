Gattuso:” A questi ragazzi non posso dire niente”

Gattuso in conferenza stampa parla della sfida di stasera e elogia la squadra

Come analizza la bassa percentuale tra occasioni create e gol fatti. Da cosa dipende? E dopo la sosta la squadra subisce sempre gol.

“Non penso sia una mancanza di equilibrio. C’è un dato su quelli che crei e quello che lasci agli avversari, noi siamo tra i migliori. Abbiamo preso tantissimi pali, gol alla prima occasione, in alcuni casi c’è anche sfortuna. Questo è un dato che ci preoccupa a volte, ma ora stiamo facendo un altro sport. Questo non è calcio, giocare ogni tre giorni e senza tifosi è qualcosa di differente, i giocatori non sono robot anche se noi giriamo tutti i giocatori. A questa squadra non gli si può dire nulla, stiamo facendo i risultati anche se a tratti non siamo brillanti”.