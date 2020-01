Di Lorenzo:” Quando il San Paolo è pieno è un’altra cosa”

Giovanni Di Lorenzo ha parlato nel post partita ai microfoni di Rai Sport, per commentare la vittoria del suo Napoli contro la Lazio: “Il mio ruolo naturale è l’esterno ma se c’è necessità di giocare centrale non ci sono problemi. Sappiamo che hanno una coppia d’attaccanti molto forte, dovevamo stare concentrati per tutta la partita, dovevamo riuscire a contenerli.

Venivamo da una bruttissima prestazione contro la FIorentina, la più brutta della gestione del mister. Siamo riuscirci oggi a fare una grande partita, siamo rimasti uniti e compatti.

Pubblico? Quando il San Paolo è pieno e ci sono le curve fa un altro effetto! Siamo contenti che siano tornati, speriamo ci siano anche domenica