DeLa:” Ecco cosa mi è piaciuto del ritiro!”

DeLa nella conferenza di chiusura del ritiro del Napoli fa un bilancio sul ritiro di Castel di Sangro.

Presidente, cosa le è piaciuto del ritiro?

“Il convegno col collegamento da Miami è stato seguito in tutto il mondo, i tifosi del Napoli sono 83mln certificati Nielsen solo nel mondo occidentale. Mi è piaciuto tutto, da bambino avevamo una tenuta al confine con l’Abruzzo, una zona ancestrale, dove i valori della terra, reali, della vita, con la sveglia all’alba ed il rientro al tramonto, il poter raccogliere e mangiare un pomodoro o pescare, quell’atmosfera l’ho ritrovata qui e l’accoglienza è stata strepitosa, come se fossimo insidiati qui da sempre e poi tutti i tifosi con la mascherine che hanno capito le limitazioni per le foto. Ed avete visto gli impianti sportivi, che molti ignorano, ma sono strepitosi, 3 campi in erba, uno in sintetico, un palazzetto dello sport insonorizzato. E le autorità si sono comportate in maniera istituzionale ma anche imprenditoriale, trovando l’accordo in tempi molto brevi”.