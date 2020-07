Prlando all’uscita della riunione della Lega De Laurentiis non l’ha mandata a dire ai politici. Rei di non comprendere le esigenze delle società di calcio

“I politici non dovrebbero andare in vacanza. Abbiamo questi geni del comitato, non so dove li abbiano trovati. Basterebbe che le 20 società facessero causa per un miliardo a questi signori e accadrebbe lo scandalo. Questi sono grandi cervelli o cervellotici?”