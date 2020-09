Insigne la spara grossa: “Osimhen? A me ricorda Cavani”

Capitan Insigne ha commentato in termini entusiastici il debutto in campionato di Osimhen

“Siamo cresciuti come convinzione nel secondo tempo, ci ha aiutato anche l’ingresso di Osimhen e abbiamo trovato la strada del gol in pochi minuti”.

“Victor è un attaccante che ha grande velocità, ha caratteristiche complementari e diverse rispetto a me e Dries e può rappresentare una soluzione diversa per l’attacco. In alcuni tratti mi ricorda Cavani, per la capacità di attaccare la porta e la forza fisica”