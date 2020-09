“Sono felice per il gol, ma ancor di più per la vittoria“. Lorenzo Insigne ha tagliato il traguardo delle 350 partite con la maglia azzurra e ha santificato la festa come si deve: con il gol che ha chiuso il match di Parma.

“E’ una bellissima soddisfazione, era importante vincere e lo abbiamo fatto. Ci tenevamo a questo esordio, eravamo concentratissimi e il risultato è meritato”.