Insigne: ecco quando tornerà a disposizione di Gattuso

Almeno 20 giorni di stop. La Gazzetta dello Sport non ha dubbi sul futuro immediato di Insigne dopo l’infortunio rimediato nei primi minuti contro il Genoa

Gli esami strumentali saranno effettuati nella giornata di martedì, ma c’è poco da sperare in recuperi miracolosi. Lo stiramento ai flessori della coscia sinistra di Lorenzo Insigne è risultato chiaro già alla prima diagnosi dello staff medico del Napoli. Dunque il giocatore salterà la gara con la Juve, e la convocazione in Nazionale. Poi bisognerà vedere successivamente, con gli esami appunto e le terapie di recupero, quando il capitano del Napoli potrà rientrare in campo.

Scherzando al telefono con il fratello Roberto, attaccante del Benevento, Lorenzo ha detto che rientrerà proprio per il derby campano, in programma il 25 ottobre. Dunque un mese in cui Insigne salterebbe anche la gara con l’Atalanta e il primo turno del girone di Europa League.