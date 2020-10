Ingiustizia è fatta. Ma non finisce qui…

Di Vincenzo Famiglietti

C’era da aspettarselo. La notizia non fa scalpore. Il Giudice sportivo ha inflitto al Napoli lo 0 a 3 a tavolino ed un punto di penalizzazione. E’ il massimo della pena, prevista attualmente dal regolamento della Figc. Dopo la sentenza di oggi la Juve va a +3 e il Napoli a meno uno. E’ come se la supersfida, mai giocata, dello stadium fosse valsa ai bianconeri quattro punti sul Napoli. Su di una diretta concorente, appunto.

Ma la storia non finisce certo qui. Anzi la telenovela giustizia sportiva-sanitaria, e che vede in campo federazione, ministeri, governo ed Asl, è appena cominciata. Il Napoli farà ricorso ed allora la partita sarà aperta. Con ogni probabilità Juve-Napoli si giocherà di nuovo, stavolta sul campo. Si sarebbe già individuata la data del 13 gennaio. Era prevedibile, intanto, che il giudice assegnasse il 3 a 0. Anche per cercare di arginare casi simili. Tentativo che dovrebbe risultare goffo e vano. Che di questo passo sicuramente si verificheranno. Basta contare il numero dei giocatori positivi al Covid in serie A. Non a caso, dopo tre giornate ci sono già due gare da recuperare. La media è a dir poco inquietante. Non promette nulla di buono per il prosieguo stagione.

Di questo passo si rischia il collasso della serie A. Si potrebbe finire di rimando in rimando. Al tempo stesso, non sarà facile dettare regole chiare.

Per ora le formazioni le fanno i covid test e non tanto gli allenatori. Esiti dei tamponi alla mano, il giorno prima delle partite, il tecnico potrà decidere chi è arruolabile e chi no. Se così continuerà, la classifica finale non sarà la conseguenza dei valori tecnici, ma delle capacità di società e staff di tutelare al meglio i propri tesserati. Ma fino a un certo punto ciò è possibile. In realtà, dovranno-come già scritto su queste pagine- essere i tesserati a tutelare se stessi e compagni. Come? Facile. Adottando uno stile vi vita rigorosissimo. Calciatori in clausura. Campo-casa. Casa-campo. Stop vita sociale. Vietati ristoranti, locali e shopping. Devono far tuti così, altrimenti questa stagione se ne andrà a ramingo. Ed il campionato potrebbe doversi fermare. Peccato.

Peraltro, per le italiane che giocheranno nelle Coppe Europee ci saranno gatte da pelare. Le regole Fifa sono diverse. I salvacondotti della Asl in Champions ed Europa League potrebbero non bastare. E lì pioverebbero per davvero gli 0 a 3 a tavolino, senza grandi possibilità di appello. Perciò l’unica maniera per portare avanti il campionato italiano nel miglior modo, sarà stare attentissimi tutti fra campo e scrivanie a non beccarsi il temutissimo virus. Di qui la soluzione della vita in provetta. O come qualcuno dice “in bolla”. Non è un granché, lo sappiamo, ma sono tempi duri. Ed i calciatori, che tutto sommato sono lavoratori un po’ più privilegiati degli altri, possono fare più sacrifici. Ed essere anche da esempio.