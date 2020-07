Il Sassuolo è un piccolo Barça: Gattuso potrà provare il Napoli di Champions

Contro il Sassuolo Gattuso può provare, in parte, la sfida del Napoli col Barcellona. La squadra di De Zerbi verrà al San Paolo per giocare la sua partita. Lo farà, senza pressioni di sorta, giocando al calcio, facendo il suo gioco. Un gioco che ricorda molto quello del Napoli di Sarri. Con una piccola/grande differenza: la qualità degli interpreti. Non c’è nessun giocatore del Sassuolo che sarebbe stato titolare in quel Napoli. Ma l’impronta è quella. Possesso palla, conquista del territorio, pressing alto e costante. Quello che farà il Barcellona.

Un test interessante, ma che potrebbe anche trarre in inganno. Perché la qualità dei giocatori è completamente differente. Superare col palleggio di difensori e centrocampisti il pressing dei ragazzi di De Zerbi è un conto. Ripeterlo contro Messi e compagni tutta un’altra cosa. Soprattutto, dopo una serie di partite in cui per tutta evidenza si è staccata la spina, sarà bene rimettersi a giocare. Alzare il livello della concentrazione.

Due partite, col Sassuolo per un verso, e con l’Inter per l’altro che possono essere di grande aiuto. Vediamo se il Napoli ha staccato la spina definitivamente, o se è pronto a ripartire in vista del Camp Nou