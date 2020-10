Il prof. Mirone: “Non si poteva ignorare l’intervento dell’Asl”

Nel corso di “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc è intervenuto Vincenzo Mirone, di Urologia all’ateneo di Napoli Federico II, responsabile scientifico della consulta medica della SSC Napoli e responsabile degli screening attraverso tamponi Covid-19 per lo staff e i giocatori.

“Vediamo al quarto giro di tamponi, chi sarà positivo. Il tempo di incubazione del Covid varia dai 5 ai sette giorni. Il tampone della verità è quello effettuato stamattina. I risultati si avranno nel tardo pomeriggio di oggi”.

Sulle polemiche post Juve-Napoli, Mirone ha detto:

“La Sanità italiana è gestita a livello regionale, la macchina operativa regionale è costituita dalle Asl. Qualora le Asl impongono l’isolamento a un soggetto, questi non può fare altro che osservare. Altrimenti è perseguibile penalmente. L’Asl ha imposto l’isolamento fiduciario ai giocatori nominalmente. Non c’era modo di raggiungere Torino, chi l’avesse fatto sarebbe incappato in guai giudiziari. Il protocollo è stato scritto in maniera superficiale, perché non è stata chiamata in ballo la conferenza “Stato-Regioni”.

“Penso che nei prossimi giorni il protocollo venga riscritto. Il calcio non si può fermare, ma bisogna che vengano tenute in considerazione meglio le realtà della Sanità locale. Mi chiedo: se fosse accaduto il contrario, i calciatori della Juve sarebbero saliti su un aereo e si sarebbero diretti a Napoli?”.