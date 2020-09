Il particolare record del Napoli: parte in trasferta per la settima volta consecutiva

Per il settimo anno consecutivo il Napoli inizia il suo campionato in trasferta. L’ultima volta che si partì dal San Paolo fu in occasione del debutto di Benitez. Finì in gloria contro il Bologna, eravamo nell’agosto del 2013. Dopo il Napoli ha debuttato a Genoa, poi a Reggio Emilia contro il Sassuolo, a Pescara, a Verona contro l’Hellas, a Roma con la Lazio e lo scorso anno a Firenze. Appare difficile capire la logica di questa cosa, ma tant’è…