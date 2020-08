Il pagellone del campionato: top Di Lorenzo, flop Allan e Koulibaly

In attesa della Champions, nella speranza che sia più di una gara, facciamo il pagellone degli azzurri. Di Lorenzo il migliore. I peggiori, a sorpresa, Allan e Koulibaly

Meret 7

Ha trascinato il Napoli nel girone di Champions. Poi è stato messo in discussione da Gattuso che gli preferiva Ospina, più bravo coi piedi. Qualche errore clamoroso, figlio dell’età. Ma sulla Coppa Italia c’è in calce la sua firma. Titolare per caso in finale, è stato decisivo

Ospina 6.5

Grande esperienza, Gattuso lo ha preferito per le capacità podaliche. E dire che proprio coi piedi ha fatto l’errore più clamoroso, contro la Lazio a Roma. In semifinale di ritorno di Coppa Italia ha iniziato con una papera colossale. Ma poi è stato straordinario tra i pali.

Di Lorenzo 8

Il voto più alto. Anche perché nessuno si aspettava un simile rendimento. Si è subito adeguato alla grande squadra, anche alla Champions. Al punto da meritare la nazionale. Un po’ in calo nel finale, ma rendimento altissimo.

Hysaj 6

Ancelotti non lo vedeva proprio. Con Gattuso ha ripreso a giocare ai suoi livelli. Non da top player, ma da giocatore da Napoli, capace di giocare sia a destra che a sinistra. Considerando l’età, ha un’esperienza mostruosa alle spalle. Non si vede perché dovrebbe andare via

Malcuit sv

Di Lorenzo gli ha sbarrato la strada ad inizio stagione. Un grave infortunio ha fatto il resto

Manolas 6

Tantii infortuni, e qualche amnesia di troppo, specie palla al piede. Da uno come lui era lecito attendersi un rendimento più costante. Lo stesso che ha avuto in alcune partite, in cui è stato degno del suo nome

Koulibaly 4.5

Troppo basso come voto? Forse sì, ma lui ci aveva abituati bene. Pronti via disastroso a Firenze. Poi alla Stadium autogol all’ultimo minuto, decisivo. Colpa anche di chi lo ha mandato in campo senza preparazione, atteso che era tornato ad allenarsi 4 giorni prima del debutto causa Coppa d’Africa. Poi una serie di errori non da lui. Come quello col Parma che costò prima il gol, e poi il suo infortunio da cui è guarito solo alla ripresa a giugno. L’impressione è che in alcune occasioni è sceso in campo deconcentrato. Come se si sentisse sprecato per certe partite

Maksimovic 6.5

Alla fine è risultato il migliore dei centrali. Ha giocato, e bene, al posto prima di Koulibaly, poi di Manolas. Molto bene in Coppa Italia, nelle due gare decisive.

Luperto 5

Non è colpa sua, ma non è giocatore da Napoli. Solo Ancelotti poteva farlo giocare sia da centrale che da esterno sinistro. Con Gattuso non ha più visto il campo. In caso di necessità ha giocato Di Lorenzo centrale. Andrà via. Il suo livello non è questo.

Mario Rui 6.5

Positivo il suo campionato. Una presenza costante sulla fascia. Non è il “vecchio” Ghoulam, su questo non ci sono dubbi. Ma la sua parte l’ha fatta.

Ghoulam sv

E’ dal primo novembre del 2017 che non si hanno notizie di quello che era il migliore esterno basso al mondo. Tre interventi in pochi mesi allo stesso ginocchio avrebbe stroncato chiunque. Peccato.

Allan 4.5

Lui ha staccato nel gennaio dello scorso anno, quando non fu venduto al PSG. Poco alla volta ha perso posizioni nella gerarchia. Con Gattuso è sparito dai radar. Il suo saluto il gol al Sassuolo. Un errore non venderlo quando arrivò l’offerta dello Sceicco. Andrà via adesso, e sarà un miracolo incassare la metà.

Elmas 6

Partenza sparata. Poi poco alla volta si è un po’ perso. Non si sa ancora bene quale sia il ruolo. Ma è giovane, ed ha grandi qualità.

Demme 7

E’ arrivo ed ha sistemato il Napoli. Un po’ come fece Romano nell’anno del primo scudetto. E’ stato l’uomo chiave per la rinascita azzurra. Adesso sembra aver perso qualcosa, Lobotka si fa preferire. Ma non possiamo dimenticare che il Napoli grazie a lui è risorto.

Lobotka 6

Oscurato all’inizio da Demme, poi si è preso il suo spazio. Del resto è stato lui il grande investimento.

Zielinski 6

Al suo quarto anno a Napoli per la prima volta può dire di essere titolare di questa squadra. Ma resta il problema di un giocatore che sembra aver un talento, sia fisico che tecnico, di primo livello. Incapace però di esprimerlo. Una incostanza di rendimento, nel corso della stessa partita, che lascia perplessi

Fabian 5.5

Lo so, per qualcuno l’insufficienza per il giocatore di maggior talento è strana. Ma ancora non è riuscito a fare il salto di qualità. Ancora non capisce quando può tentare la giocata, e quando no. Questione anche di posizione in campo. Sa essere irresistibile come in occasione del gol all’Inter in semifinale di andata di Coppa. Poi è una sciagura come in occasione del primo gol dell’Atalanta, quando perse palla dopo un assurdo dribbling in area di rigore. Ha infiniti margini di miglioramento. Ma se non si capacita di certe cose resterà un talento inespresso

Callejon 6

L’età inizia a farsi sentire. Qualche gol in meno, qualche volta in affanno nei recuperi. Andrà via in scadenza. Potrà fare ancora bene nel campionato spagnola, meno tattico. C’è solo da dirgli grazie per quanto fatto in questi anni.

Politano 5

Nel rapporto qualità prezzo un acquisto sbagliato. A volte impalpabile. Nel finale è andato meglio segnando anche qualche gol. Ma era lecito attendersi di più.

Lozano 5

Inizio disastroso, e dire che Ancelotti lo aveva voluto a tutti i costi. Per uno costato 50 milioni, tutto compreso, male, molto male. Alla fine ha fatto vedere qualcosa di buono, ma molto poco- Il voto per altro è per quello che ha fatto vedere, non per quello che potrebbe fare, eventualmente, in futuro.

Mertens 6.5

Voto impopolare, qualcuno si aspettava un voto più. Ma i numeri dicono che i gol sono diminuiti. Ed il rendimento anche. La classe non si discute, l’attaccamento alla maglia neanche. Il rendimento però quest’anno è stato inferiore alle attese.

Milik ng

Non giudicabile, che è diverso da senza voto. Irritante, abulico. Però i suoi gol li ha fatti. E, particolare di non poco conto, è quello che ha messo a segno il rigore decisivo con la Juve in Coppa Italia, Andrà via, porte aperte. Auguri a lui e a chi lo prende. Ma un voto è difficile metterlo. La tentazione sarebbe di dargli 4, ma alcune cose buone le ha fatte. Meglio evitare.

Younes 5

Ha perso un anno, il secondo a Napoli. Stavolta senza l’alibi dell’infortunio.

Insigne 6.5

Da 4 la sua prima parte di campionato: ma è colpa sua o di chi pensava di fare di lui un mediano? Da vero leader con Gattuso. Dove è cresciuto il rendimento in modo esponenziale.

LLorente 5

Arrivato all’ultimo momento. Inzio fortissimo, al punto che alcuni (pazzi da legare) dissero che era meglio di Icardi. Lentamente è sparito, anche dalla lista per il campionato