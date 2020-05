Il Napoli scopre di non avere un centro sportivo: adesso non può allenarsi

Il Napoli, unica squadra di serie A, neanche la settimana prossima potrà iniziare gli allenamenti di gruppo. Non potrà farlo per un motivo semplice: non ha una struttura in grado di garantire l’isolamento dei giocatori. Non lo ha perché non ha un centro sportivo vero e proprio. A Castelvolturno per i ritiri si appoggia ad un hotel, al momento chiuso. Per altro se l’hotel dovesse riaprire non si sa come potrebbe garantire l’isolamento alla squadra. A meno che, ipotesi poco plausibile, il Napoli non fitti tutte le stanze.

Gli addetti ai lavori lo sapevano già, adesso lo sanno tutti. Dopo 16 anni di gestione De Laurentiis il Napoli non ha nulla di proprietà. Non solo non ha uno stadio, ma neanche un Centro sportivo autonomo. Uno dirà: ma chi poteva mai immaginare una cosa del genere, un’epidemia che fermasse tutto. Non c’è dubbio, ma i limiti restano

Adesso per allenarsi il Napoli dovrà andare fuori. E non sarà facile trovare una struttura adeguata