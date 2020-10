Il Napoli ha violato il protocollo della Lega: ci sono le prove

Stavolta non ci sono dubbi, il Napoli ha violato il protocollo della Lega. E’ successo ieri mattina a Castelvolturno. Il gruppo era in “bolla”, senza contatti con l’esterno, neanche coi familiari. Però inopinatamente le maglie si sono allargate. Tre estranei sono stati ammessi, ed hanno avuto contatti almeno con un tesserato del Napoli. I tre estranei sono gli ispettori della Procura Federale, inviati a Castelvolturno proprio per verificare il rispetto del protocollo da parte del Napoli. A questo punto non c’è neanche bisogno di indagini: i tre ispettori sono la prova vivente della violazione.

Sono entrati nella bolla del Napoli. Ed hanno avuto rapporti almeno col medico sportivo azzurro, il prof. Canonico (nella foto). I tre ispettori sono estranei al gruppo, e certamente hanno avuto contatti esterni nella settimana precedente il loro arrivo a Castelvolturno.