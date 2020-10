Il Napoli di Gattuso come l’Inter del triplete o la Juve di Cardiff ?

Il Napoli di Gattuso come l’Inter del triplete o la Juve finalista a Cardiff? Può sembrare una provocazione, un’iperbole ma l’impianto adottato dal tecnico partenopeo dal secondo tempo di Parma che prevede Mertens e Osimhen in campo con esterni molto offensivi ed al centro almeno un centrocampista tutt’altro che difensivo ha illustri precedenti.

Mourinho nel 2010 vinse il Triplete convincendo Eto’o e Pandev a sgobbare come muli sulle fasce per poter stare in campo contemporaneamente con il Principe Milito, intoccabile quell’anno, l’olandese Schnejder e un asse centrale in cui ,se da un lato Cambiasso assicurava sempre equilibrio; talvolta la scelta di Stankovic al posto di Motta generava squadre sulla carta molto molto sbilanciate, stante anche la presenza in campo di un terzino arrembante come Maicon.

Provò lo stesso disegno tattico Benitez al Napoli, dopo le esibizioni vincenti a Liverpool e Valencia, ma non trovò, specie nel settore nevralgico del campo, gli interpreti adatti, tra Inler, Lopez, Gargano e Jorginho. Proprio dopo la contraddittoria esperienza di Rafa a Napoli, questo modulo dai tifosi azzurri era visto con orrore, complice il bel triennio sarriano con 4 3 3 e gli squilibri tattici visti con Ancelotti. In realtà non solo Mourinho ha tratto giovamento da questo modulo.

Nel gennaio 2017 Allegri, all’ennesima sconfitta a Firenze di una Juventus prima ma assolutamente vulnerabile, decise di adottare il 4 2 3 1. Così il buon Max mise in campo, tutti insieme appassionatamente: Higuain, Dybala, sulle fasce Cuadrado e Mandzukic ed al centro Pjanic e Khedira. In teoria un obbrobrio, in pratica da quel momento la Juve accelerò in campionato e giunse sino alla finale di Champions grazie soprattutto alla duttilità di Mandzukic, capace di vestire contemporaneamente i panni del centravanti e del terzino nella stessa gara.

Infine, ma solo in ordine cronologico, viene in mente il Bayern campione d’Europa. Sulle fasce Gnabry e Coman, con la porta sempre nel mirino, al centro Thiago e Goretka, ed il suo Lewandoski con Muller a sostegno. In certi momenti l’undici bavarese non sembrava proprio impermeabile, ma in avanti specie con il Barca i vantaggi sono parsi evidenti.