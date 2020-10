Il Mattino: sarà 3-0 a tavolino, poi verrà accolto il ricorso del Napoli

Francesco De Luca nel suo editoriale su Il Mattino oggi in edicola ha ricostruito la vicenda legata alla mancata disputa di Juve-Napoli. Facendo una previsione sui futuri sviluppi- E’ partita da una certezza: il giudice sportivo decreterà lo 0-3 a tavolino. Poi…

“Il Napoli farà ricorso al secondo grado della giustizia sportiva e minaccia di rivolgersi al Tar: rappresenterà le proprie ragioni – evidentemente condivise dal Comitato tecnico scientifico perché l’ultima parola, in materia di sicurezza sanitaria, spetta alla Asl – e otterrà la ripetizione della partita. Se questo non dovesse accadere, allora sì che il campionato sarebbe falsato, perché la Lega Serie A, senza accorgersene, è venuta meno a quanto essa stessa aveva scritto in una comunicazione venerdì scorso, a proposito delle disposizioni di autorità statali o locali, come una Asl appunto e come ha ricordato anche il ministero della Salute”.