Il Giudice ha deciso di non decidere: aspetta che siano altri a dire perché Juve-Napoli si deve rigiocare

Lega, Figc, Governo: in tre provano a districare la matassa di Juventus-Napoli. Una storia strana, in cui tutti hanno un po’ ragione, tutti un po’ torto. Tranne Juventus e Napoli, per essere sinceri. La Juve ha fatto quello che doveva fare. Si è presentata al campo per giocare. Non l’avesse fatta avrebbe avuto partita persa. Magari se il presidente Agnelli non avesse detto che lui avrebbe violato la norma penale e fatto partire i giocatori sarebbe stato meglio.

Il Napoli non aveva scelta. Il provvedimento, giusto o sbagliato che fosse, dell’ASL l’ha bloccato a casa. Magari se De Laurentiis non si fosse mosso male prima sarebbe stato meglio. In ogni caso non sarebbe cambiato nulla. Adesso c’è questa patata bollente. E bisogna trovare il sistema per venirne fuori. Partendo da un principio: il Napoli non potrà mai avere partita persa. Per un fatto di logica, innanzitutto.

Ma c’è un altro punto da chiarire: va cambiato il protocollo. Vanno disinnescate la ASL. Altrimenti c’è da giurare che ogni settimana ci sarà un nuovo caso. E qui la situazione è complessa, e non poco. Non è una legge ordinaria quella che attribuisce alle Regioni la tutela in materia di sanità. E’ una legge Costituzionale. Come tutte le leggi Costituzionali ha un iter estremamente complicato, con un doppio passaggio alle Camere. Non è una cosa che si può cambiare dall’oggi al domani.

La soluzione è un nuovo protocollo, che vede anche le Regioni come protagoniste, cosa che in quello della scorsa Primavera non è stato.

Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha deciso di prendere tempo. Ovviamente una decisione concordata coi vertici della Lega. Nella speranza che qualcuno trovi la soluzione problema di Juve-Napoli che salvi capra e cavoli. Non deciderà domani, ed avendo delegato tutto alla Procura Federale stiamo parlando di un rinvio sine die. In linea teorica potremmo arrivare a fine stagione. Nel calcio dilettantistico non di rado accade che sentenze relative a partite delle prime giornate arrivano a campionato finito. Non sarà questo il caso, sia ben chiaro. Ma nel frattempo si è preso tempo.

E’ chiaro che l’orientamento è quello di far giocare la gara. Altrimenti la decisione sarebbe arrivata domani. Il Giudice ha tutti gli elementi necessari per decidere in primo grado. Può farlo basandosi solo sui referti ufficiali. Tecnicamente il Napoli entra in campo solo in un secondo momento, col ricorso. Ma per adesso non ci sarebbe bisogno di nulla. Se il Giudice ha preso tempo è stato solo per non dover decidere lo 0-3, che poi sarebbe stato ribaltato in appello, magari dinanzi al Tar. Cerca una pezza di appoggio per poter decidere diversamente.

Aspetta che Governo e FIGC tirino fuori il coniglio dal cilindro. Non sarà facile, ma qualcosa bisognerà inventarsi. Perché il rischio di fermare il campionato.