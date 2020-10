Il cuore di Gattuso premia il Napoli

Il Napoli ha battuto l’Atalanta con un suntuoso 4-1 ridimensionando, ad oggi, le velleità degli orobici che sembravano essere la squadra migliore del campionato. La forza degli azzurri sembra devastante da quando Gattuso ha avuto coraggio, schierando quattro attaccanti, di cambiare sistema di gioco spostando Mertens centrale alle spalle di Osimhen.

Proprio con questo modulo gli azzurri hanno letteralmente surclassato la corazzata atalantina e nonostante sia stata schierata una squadra a trazione offensiva, i partenopei sembravano essere molto più equilibrati dei bergamaschi. Nonostante il 3-0 a tavolino e il punto di penalizzazione subìto per la partita non giocata contro la Juventus, il Napoli si ritrova con gli stessi punti dei detentori dello scudetto e con un punto in più sull’Inter di Antonio Conte, a dimostrazione che quest’anno il campionato sembra essere più equilibrato e meno scontato.

Si intravedono tante soluzioni d’attacco, grazie all’innesto in questa squadra di Victor Osimhen, bomber di razza che oltre a trovare la prima rete stagionale, puntualmente sembra attirare su di se sempre due difensori , liberando i laterali che nell’ultimo incontro erano Politano e Lozano che non a caso sono stati gli artefici delle reti azzurre e quindi della vittoria.

Ciliegina sulla torta per raggiungere il suddetto equilibrio tattico , sembra essere l’acquisto di Bakayoko , diga invalicabile e sicurezza per tutti i reparti.

La domanda sorge spontanea: poteva questo Napoli aver paura di andare a giocare a Torino preparando “a tavolino” la mancata partenza ben conscio di quello che poteva accadere?

La risposta a voi che leggete.

Lino Gallo